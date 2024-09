Johan Vlemmix mist Prinsjesdag door ‘dom ongeluk’

Johan Vlemmix is dinsdag niet in Den Haag om naar de koninklijke familie te zwaaien. De bekende Oranjefan heeft in de nacht van dinsdag bij het inladen van zijn zelfgemaakte “Gouden Koets voor minima” zijn vingers zo ernstig bezeerd, dat hij geen auto meer kan rijden.

“Het was een dom ongeluk”, licht Vlemmix telefonisch toe. “Ik wilde vannacht alles in orde maken en mijn tot Gouden Koets omgebouwde scootmobiel in een grote bus laden, maar toen gleed de koets van de lift af. Daarbij kwamen mijn vingers tussen de wielen. Ze zijn helemaal dik en ik kan niet autorijden.” Vlemmix wordt in de loop van dinsdagochtend naar het ziekenhuis gebracht om te kijken of zijn vingers gebroken zijn, vertelt hij.

Voor de 65-jarige Vlemmix is het de eerste keer in lange tijd dat hij Prinsjesdag moet missen. “Ja, dat is heel erg jammer natuurlijk”, zegt hij. “Maar dan bewaar ik mijn Gouden Koets wel tot volgend jaar!”