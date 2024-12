Jongeren bezig met ‘fikkie stoken’ bij strandtent prins Bernhard

Twee jongeren die zijn aangehouden op verdenking van brandstichting bij een strandtent in Zandvoort, hebben tegen agenten gezegd dat ze “fikkie hadden gestookt”, en dat het vuur snel oversloeg op de strandtent. Dat meldt de politie. In totaal zijn vier tieners aangehouden voor de zaak. Er raakte niemand gewond.

De strandtent is onderdeel van het circuit van Zandvoort. Daarvan is prins Bernhard mede-eigenaar.

De leegstaande zaak aan de Boulevard Barnaart vatte zondag aan het einde van de middag vlam en is grotendeels verwoest. Twee jongeren werden ter plekke aangehouden. Zij meldden zich bij de politie en vertelden over hun actie.

Later kwamen nog twee andere minderjarigen in beeld, zo meldt de politie. Die doet verder geen mededelingen over hun identiteit. De vier jongeren mogen thuis het verdere verloop van de zaak afwachten.