Jordaans hof deelt maaltijden uit ter ere van geboorte kleinkind

Het Jordaans koninklijk huis heeft zaterdag, “ter ere van de geboorte van de dochter van kroonprins Hoessein”, aan 6000 gezinnen in het land maaltijdpakketten met vleeswaren verstrekt. Dat melden Jordaanse media. Iman, het dochtertje van de 30-jarige troonopvolger en zijn echtgenote Rajwa Al-Saif, werd vorige week zaterdag geboren.

De actie werd gecoördineerd door het ministerie van Sociale Zaken, staat in een verklaring van het hof. De pakketten zouden, verspreid over het land, met name terechtkomen bij bewoners van “weeshuizen, zorgcentra voor ouderen en centra voor gehandicapten en jongeren”.

Het hof noemt de donatie “in overeenstemming met de islamitische traditie bij een aqiqah (geboorte van een kind)”. Dat gebruik schrijft voor dat er minimaal één week na de geboorte van een kind, een dier wordt geofferd en dat vlees gebruikt wordt bij de viering met familie, vrienden en de omgeving.

Iman is het eerste kleinkind van koning Abdullah en zijn echtgenote Rania. Een dag na de bevalling van hun schoondochter Rajwa, gingen zij en hun drie andere kinderen op kraambezoek.