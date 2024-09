Jordaanse koning bij voorbereiding voor nieuw veldhospitaal Gaza

De Jordaanse koning Abdullah is zondagavond door zijn legerleiding bijgepraat over de voorbereidingen die worden getroffen voor een nieuw veldhospitaal in de Gazastrook. Dat meldt het hof op X. De 62-jarige vorst, op foto’s zelf ook in militair uniform gehuld, werd hiervoor op een kazerne rondgeleid.

Het zal het derde veldhospitaal zijn dat door Jordanië in Gaza wordt ingericht. Afgelopen jaar kwam er na de uitbraak van de oorlog in Gaza al een nieuwe locatie in het zuidelijk gelegen Khan Younis.

Abdullah gaf de Jordaanse luchtmacht de afgelopen maanden meermaals opdracht om boven de Gazastrook luchtdroppings uit te voeren. Behalve voedsel werden er ook medische hulpmiddelen gedropt om de twee locaties te bevoorraden.

Op foto’s van het hof is te zien dat er het nieuwste veldhospitaal ook de beschikking heeft over verschillende couveuses. Met de daarbij behorende vier verloskamers zouden er in totaal dertig vrouwen tegelijk terechtkunnen, staat in een verklaring.