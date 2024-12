Jordaanse koning laat mobiele bakkerij naar Gazastrook sturen

De Jordaanse koning Abdullah heeft onlangs opdracht gegeven een mobiele bakkerij naar de Gazastrook over te brengen. Dat meldt staatspersbureau Petra. De bakkerij, met een productiecapaciteit van 3500 broden per dag, zou dinsdag zijn doorgelaten bij de grensovergang met de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Voor het in gang zetten van de actie wordt samengewerkt met World Central Kitchen (WCK), staat in een verklaring. Die internationale hulporganisatie is al maanden betrokken bij het verlenen van voedselhulp aan Palestijnen in de door het Israëlische leger belegerde enclave. De bedoeling is dat de bakkerij “onmiddellijk na aankomst” operationeel zal zijn, om zo “het humanitaire leed te verzachten dat door het conflict wordt veroorzaakt”.

Al sinds het begin van de oorlog maakt de 62-jarige koning zich geregeld hard voor voldoende (nood)hulp aan Gaza. Zo vinden er door de Jordaanse luchtmacht geregeld luchtdroppings van medische hulp- en voedselpakketten plaats en beheert het land er twee veldhospitalen.