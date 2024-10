Jordaanse koning met kroonprins Hoessein naar Saudi-Arabië

De Jordaanse koning Abdullah is dinsdag samen met zijn zoon kroonprins Hoessein naar Saudi-Arabië vertrokken voor een bezoek aan dat land. Dat meldt het hof op X. Er is niet bekendgemaakt met welk doel de 62-jarige vorst naar het naburige koninkrijk is afgereisd.

Afgelopen vrijdag nog ontving Abdullah de Italiaanse premier Giorgia Meloni in hoofdstad Amman. Met Meloni, die hiervoor in Libanon was, beraadde hij zich over de oorlogen in het Midden-Oosten. Net als eerder het afgelopen jaar, riep de royal ook bij Meloni op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren van de strijd in zowel Gaza als in Libanon.