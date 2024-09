Jordaanse prins wil Bach opvolgen als voorzitter IOC

De Jordaanse prins Feisal Al Hussein is een van de zeven kandidaten om Thomas Bach volgend jaar op te volgen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Dat meldt het IOC. De 60-jarige royal is de jongste zoon van koning Hoessein en broer van de huidige koning Abdullah II.

Feisal is sinds 2003 voorzitter van het Jordaanse Olympisch Comité. Sinds 2019 heeft hij zitting in het uitvoerend comité van het IOC. Daarnaast bekleedt hij binnen de organisatie diverse functies in werkgroepen.

Naast Feisal ambieert de Britse oud-atleet Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekbond World Athletics, de hoogste bestuursfunctie in de sport, net als de Franse UCI-voorzitter David Lappartient en Juan Antonio Samaranch junior, wiens vader het IOC al leidde. De enige vrouw op de kandidatenlijst is de Zimbabwaanse minister van Sport Kirsty Coventry, die als zwemster tweemaal olympisch goud won. De Zweeds-Britse zakenman Eliasch (62), voorzitter van de internationale skifederatie FIS en Morinari Watanabe, de Japanse voorzitter van turnbond FIG, maken de kandidatenlijst compleet.

In januari 2025 stellen de kandidaten hun programma aan de andere IOC-leden voor. De verkiezing volgt op de IOC-sessie van 18 tot 21 maart in het Griekse Olympia. De nieuwe voorzitter begint op 24 juni.