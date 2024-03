Abdullah bezoekt VAE en Bahrein voor gesprekken over Gazaoorlog

De Jordaanse koning Abdullah heeft donderdagavond de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein bezocht om daar te praten over de “nijpende humanitaire situatie in de Gazastrook”. Dat meldt het hof op X. De 62-jarige vorst sprak in die landen met sjeik Mohammed bin Zayed al Nahyan en de koning van Bahrein, Hamad bin Isa al Khalifa.

Met hen herhaalde hij zijn eerdere oproepen voor een “onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren” van de oorlog en het “ononderbroken toelaten van noodhulp” tot de enclave. In een gezamenlijke verklaring van de drie landen staat verder ook dat er een politieke oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict moet komen. Dat zou “op basis van de tweestatenoplossing” moeten gebeuren, waarin “tegemoetgekomen wordt aan de legitieme rechten van de Palestijnen”.

Sinds 7 oktober maakt Abdullah zich geregeld hard voor het voldoende doorlaten van humanitaire hulp tot de Gazastrook en probeert hij middels diplomatieke inspanningen een einde van de oorlog te bewerkstelligen. Begin februari bezocht de koning achtereenvolgens de Amerikaanse president Joe Biden, de Canadese premier Justin Trudeau en de Franse president Emmanuel Macron om het met hen te hebben over een definitief staakt-het-vuren van die strijd.