Jordaans kroonpaar in Singapore aanwezig bij opening techforum

De Jordaanse kroonprins Hoessein en zijn vrouw kroonprinses Rajwa hebben donderdag in Singapore de lancering bijgewoond van het Jordan-Singapore Tech Alliance Forum. Dit evenement is bedoeld om spelers uit beide landen uit de techsector bijeen te brengen. Tijdens het evenement benadrukte de 29-jarige troonopvolger het belang van digitaal ondernemerschap.

Hoessein zei verder de ambitie te hebben om met zijn land in de toekomst een “drijvende kracht te worden in de internationale techscene”, meldt het hof. De kroonprins nodigde tijdens de bijeenkomst de aanwezigen, bijna 150 vertegenwoordigers uit de sector, uit om Jordanië te bezoeken.

Een ander onderdeel van het evenement was de presentatie van Jordan Source, een investeringsprogramma dat Hoessein in 2021 lanceerde en dat sindsdien gericht is op het promoten van Jordanië als “internationale hub voor innovatie en investeringen in de ICT- en communicatiebranche”.