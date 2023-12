Jordaanse koning naar Cairo om staakt-het-vuren Gaza te bespreken

De Jordaanse koning Abdullah is woensdag naar de Egyptische hoofdstad Caïro vertrokken om het daar met president Abdel Fattah al-Sisi te hebben over een mogelijk staakt-het-vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat meldt het hof op X. Al sinds het begin van het gewapende conflict maakt de 61-jarige vorst zich hard voor een staakt-het-vuren en het voldoende doorlaten van humanitaire hulp.

Het is onduidelijk of de komst van Abdullah te maken heeft met het afgelopen weekend voorgestelde Egyptische plan voor een permanente wapenstilstand. Daarin stond dat Hamas, dat de macht heeft in de Gazastrook, die zou moeten opgeven zodat er na de oorlog verkiezingen gehouden kunnen worden. Hamasleden, maar ook strijders, zouden dan de garantie krijgen niet vervolgd te worden. Hieraan voorafgaand zouden dan wel eerst alle gijzelaars vrij moeten worden gelaten.