Republikeinen demonstreren in Emmen langs koninklijke route

De antimonarchistische beweging Republiek demonstreert langs de route van de koninklijke familie in Emmen. Een groep van ongeveer dertig mensen staat in een apart demonstratievak en houdt een groot scorebord omhoog. Daarop is het aantal verzamelde handtekeningen voor een petitie te zien die oproept tot een flinke salarisverlaging voor de koning.

Toen de koninklijke familie voorbijkwam, klonk er boegeroep en schreeuwden de demonstranten onder meer “Stop de monarchie”. Ook hielden ze borden omhoog met teksten als “Willem de laatste”, “Nooit blauwe enveloppen”, en “Willem-Alexander, wil je nu echt je dochter dit aandoen?”.

De koning zwaaide in de richting van de demonstranten, maar bleef niet staan. Ook de rest van de familie liep door.

Inmiddels hebben meer dan 8000 mensen de petitie ondertekend. Volgens voorzitter Floris Müller gaat het om een interactieve demonstratie waarbij mensen ook live kunnen tekenen. Uiteindelijk hoopt de organisatie zeker 50.000 handtekeningen op te halen.

Republiek wil dat Willem-Alexander in plaats van de 1,1 miljoen euro die hij nu jaarlijks ontvangt, niet meer gaat verdienen dan de balkenendenorm van ongeveer 233.000 euro per jaar. Bovendien zou hij inkomsten-, erf- en schenkbelasting moeten betalen. “In een tijd waarin zoveel mensen het moeilijk hebben valt het niet uit te leggen dat we het staatshoofd zoveel geld betalen, het is oneerlijk en een symbool van ongelijkheid in de samenleving”, aldus Müller.