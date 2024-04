Prins Bernard heeft huizen in Emmen nog niet goed bekeken

Prins Bernard heeft de huizen in Emmen “niet goed bekeken nog”. Dat antwoordde de prins tijdens Koningsdag lachend op een vraag van de NOS over wat hij vindt van de huizen in de Drentse stad. Het is bekend dat prins Bernard zich als ondernemer onder meer bezighoudt met vastgoed.

Wat de prins verder opviel aan Emmen is de goede sfeer, zei hij. De stad zelf heeft hij dus nog niet bestudeerd, maar “wat ik gezien heb, vind ik wel mooi”, zei hij over de stad.

De 54-jarige prins viert zaterdag met een groot deel van de koninklijke familie de verjaardag van koning Willem-Alexander in Emmen.