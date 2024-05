Koningin Margrethe onthult door haar ontworpen theatergordijn

De Deense koningin Margrethe heeft woensdag in Kopenhagen een nieuw gordijn onthuld voor het Pantomime Theater in de Deense hoofdstad. De vorstin heeft het gordijn in de vorm van de staart van een pauw zelf ontworpen.

Het theater kreeg het nieuwe gordijn ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan. Het gordijn is gemaakt van een duurzaam soort doek, dat volgens instructies van Margrethe is gemaakt en met de hand geschilderd, meldt het Deense hof. De koningin heeft vooral groen, paars en blauw gebruikt voor het 32 vierkante meter grote doek.

Het Deense hof schrijft dat de pauw in de begindagen nog gemaakt was van hout. Daardoor waren liefst dertien mensen nodig om het op en neer te dragen. Vandaag de dag zijn er nog maar vijf mensen nodig om de pauw te laten zakken en omhoog te brengen.