Zweedse kroonprinses Victoria naar finale Eurovisie Songfestival

De Zweedse kroonprinses Victoria is dit weekend aanwezig bij de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö. Dat bevestigt het Zweedse hof aan het blad Svensk Damtidning.

“Er zijn plannen voor kroonprinses Victoria om de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö bij te wonen”, zegt een woordvoerder tegen het blad. Het lijkt er niet op dat haar man prins Daniel of hun kinderen prinses Estelle en prins Oscar van de partij zijn. “Het plan is nu dat alleen de kroonprinses aanwezig zal zijn”, zegt de woordvoerder daarover.

De finale van het Eurovisie Songfestival is op zaterdag. Donderdag is de tweede halve finale. Daarin komt de Nederlandse inzending Joost Klein in actie.