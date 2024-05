William en Catherine niet bij uitreiking BAFTA TV Awards

De Britse prins William en prinses Catherine zijn komende zondag niet aanwezig bij de uitreiking van de BAFTA TV Awards in de Royal Festival Hall in Londen. Dat meldt Deadline.

De prins van Wales neemt van tevoren een videoboodschap op die tijdens de uitreiking van de Britse televisieprijzen wordt getoond. De prins is voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA).

William was afgelopen februari wel aanwezig bij de BAFTA Film Awards. Hij ging alleen, omdat zijn vrouw herstellende was van een buikoperatie. Later deelde de prinses dat ze kanker heeft.

Het is overigens niet ongebruikelijk dat het paar maar één van de twee grote BAFTA-prijsuitreikingen bijwoont in een jaar.