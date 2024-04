Koning Abdullah prijst Spaanse regering om standpunt Gazaoorlog

De Jordaanse koning Abdullah heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez bedankt voor de steun voor zijn standpunt over de Gazaoorlog. Spanje laat zich kritisch uit over de rol van Israël en bepleit met klem een staakt-het-vuren zodat burgers in Gaza veilig zijn en humanitaire hulp kan worden gebracht.

Dit is ook het standpunt dat Abdullah de afgelopen tijd heeft bepleit tijdens diverse reizen en bezoeken. De Jordaanse koning ontving Sanchéz in het paleis in Amman. Sanchéz maakt momenteel een reis door het gebied en bezoekt meerdere landen.

Het was de eerste keer in vijftien jaar dat een Spaanse premier Jordanië bezocht.