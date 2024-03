Na opdracht Abdullah opnieuw droppings met noodhulp boven Gaza

In opdracht van koning Abdullah heeft de Jordaanse luchtmacht donderdag, in samenwerking “met partnerlanden”, in totaal negen luchtdroppings uitgevoerd boven de Gazastrook. Het is de 29e keer sinds het begin van de Gazaoorlog dat het land pakketten met medische hulpmiddelen en voedsel boven de enclave dropt, meldt staatspersbureau Petra.

Naast toestellen van de Jordaanse luchtmacht, namen ook Egypte, de Verenigde Staten, Frankrijk, België en Nederland deel aan de actie van donderdag.

Sinds 7 oktober maakt de 62-jarige vorst zich geregeld hard voor het voldoende doorlaten van (nood)hulp naar Gaza. De droppings die het land eerder deed waren ook bedoeld voor de bevoorrading van het Jordaanse veldhospitaal daar. Zelf vloog Abdullah tot twee keer toe mee met zo’n vlucht, het laatst op 27 februari.