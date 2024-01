Postzegels met nieuwe foto’s van huwelijk kroonprins Hoessein

Het Jordaanse staatspostbedrijf Jordan Post Company heeft onlangs een set postzegels in omloop gebracht met daarop nog niet eerder vertoonde foto’s van het huwelijk van kroonprins Hoessein en zijn vrouw, kroonprinses Rajwa.

In het aankondigingsbericht op Instagram meldt het postbedrijf maandag dat de postzegels, twee stuks inclusief een kaart en een envelop, “verzamelaars van herdenkingspostzegels van over de hele wereld in staat stellen om Jordaans erfgoed te bekijken”.

Hoessein en Rajwa, zelf dochter van Saudische ouders, trouwden vorig jaar op 1 juni in de Jordaanse hoofdstad Amman. Zowel bij het voltrekken van het huwelijk als het afsluitende feest waren ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia aanwezig.