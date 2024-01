Rania van Jordanië: hoeveel dagen nog voor staakt-het-vuren?

De Jordaanse koningin Rania heeft zich zondag, op de dag dat de oorlog in de Gazastrook honderd dagen oud is, afgevraagd hoelang het nog duurt voordat die strijd definitief wordt gestaakt. Dat deed de 53-jarige vorstin, zelf dochter van Palestijnse ouders, in een bericht in haar Instagram Stories.

“Vandaag is het 100 dagen oorlog in Gaza. De wereld houdt misschien de dagen bij, de mensen in Gaza tellen elk moment dat voorbijgaat. Wachtend op het einde van deze gruwelijke nachtmerrie”, aldus Rania.

Een permanent staakt-het-vuren, waar haar echtgenoot koning Abdullah ook herhaaldelijk voor pleit, ziet ze het liefst meteen gebeuren. “Met elke seconde die wegtikt blijven we ons afvragen hoeveel dagen het nog duurt voordat er een staakt-het-vuren wordt afgedwongen. Het enige antwoord dat de wereld zich kan veroorloven is ‘nu’, voordat wat nog over is van onze menselijkheid voor altijd verloren gaat.”