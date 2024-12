Keizerin Masako blikt terug op jaar op 61e verjaardag

Keizerin Masako van Japan blikt maandag op haar 61e verjaardag terug op het afgelopen jaar. In een lang bericht dat is geplaatst op de website van het Japanse hof kijkt de vrouw van keizer Naruhito onder meer terug op de aardbeving waar het schiereiland Noto op nieuwjaarsdag door werd getroffen.

Ze schrijft dat ze het rampgebied in maart bezocht en nogmaals in april “om mijn condoleances te betuigen en om ervoor te zorgen dat de wederopbouw stap voor stap vordert.” De keizerin deelt dat het haar pijn doet om te zien dat Noto in het najaar werd getroffen door zware regenval, “net nu we vooruitgang boeken op weg naar herstel en wederopbouw”. Masako noemt ook dat andere delen van het land dit jaar zijn getroffen door extreme weersomstandigheden en is dankbaar voor inspanningen van reddingswerkers en hulpverleners.

De keizerin blikt ook terug op het staatsbezoek dat zij en haar man in juni aan Groot-Brittannië brachten. “Hoewel Zijne Majesteit Koning Charles III een behandeling onderging voor zijn ziekte, verwelkomde hij ons hartelijk en organiseerde hij een welkomstceremonie bij Horse Guards, een parade met paardenkoetsen en een middag in Buckingham Palace”, schrijft Masako. “Samen met Hare Majesteit, de koningin werden we getrakteerd op warme en oprechte gastvrijheid.”

Masako noemt ook het afstuderen van haar dochter, prinses Aiko, die sindsdien bij het Rode Kruis in Japan werkt. “Ik hoop dat Aiko aandacht zal blijven besteden aan haar gezondheid, verschillende ervaringen zal opdoen als lid van de samenleving en ernaar zal streven haar plichten als lid van de keizerlijke familie te vervullen.

Het hof deelde naast de schriftelijke terugblik op het jaar, ook enkele nieuwe foto’s van de keizerin die zijn gemaakt in de kleine zaal van het keizerlijk paleis.