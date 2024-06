Keizerin Masako draagt mondkapje in koets vanwege paardenallergie

De Japanse keizerin Masako stapte dinsdag met een mondkapje in de Landau-koets in Londen. Die droeg ze niet uit angst voor een virus, maar omdat ze allergisch is voor paarden.

Keizer Naruhito en keizerin Masako zijn dinsdag begonnen aan hun staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Het paar werd welkom geheten met een ceremonie op Horse Guards Parade in Londen. Prins William haalde het Japanse keizerspaar in de ochtend op bij het hotel waar ze tijdens het staatsbezoek verblijven. Het gezelschap reed samen naar Horse Guards Parade, waar koning Charles en Naruhito de wacht inspecteerden.

Prinses Anne is niet bij het staatsbezoek van het keizerlijk paar. Maandag werd bekend dat ze uit voorzorg in het ziekenhuis is opgenomen, omdat ze een schop of stoot van een paard heeft gehad.