Keizerspaar Japan bezoekt rampplek van aardbeving en noodweer

De Japanse keizer en keizerin hebben opnieuw een bezoek gebracht aan de regio die eerder dit jaar werd getroffen door een zware aardbeving en hevige regenval. Het was het derde bezoek van Naruhito en Masako aan het schiereiland Noto. Op Instagram deelde het Japanse hof beelden van het bezoek van het keizerspaar.

Bij overstromingen in september kwamen zestien mensen, onder wie een 14-jarige middelbare scholiere, om het leven. Naruhito en Masako bezochten de rampplek dinsdag en kregen daar een briefing over de gebeurtenissen. Daarna inspecteerden ze het gebied waar voor de overstromingen nog huizen stonden. Hier maakten zij een diepe en lange buiging, is te zien op het filmpje dat het keizerlijk hof woensdag deelde.

Aansluitend gingen de keizer en keizerin langs bij de middelbare school van de overleden leerlinge. Deze wordt nu gebruikt als opvangcentrum, 51 mensen zijn daar naartoe geëvacueerd. Naruhito en Masako gingen een voor een met de evacués in gesprek.