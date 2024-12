Kersttoespraak koning Charles vanuit Fitzrovia Chapel in Londen

De kersttoespraak van koning Charles is dit jaar opgenomen in de Fitzrovia Chapel in Londen. Dat meldt het Britse hof. Het is voor het eerst dat de kersttoespraak van een Britse monarch buiten een koninklijke residentie is opgenomen.

De kapel maakte vroeger deel uit van het Middlesex Hospital en is tegenwoordig in gebruik als ruimte voor bezinning, ontdekking en viering. In de kapel komen diverse gemeenschappen samen, ongeacht hun geloof of levensbeschouwing. De eerste steen van het gebouw werd in 1928 gelegd door de grootvader van de koning, koning George VI.

Tijdens de kersttoespraak is op de achtergrond een kerstboom te zien die is geschonken aan enkele gezondheidsorganisaties. De boom wordt geplaatst in het Royal Trinity Hospice in Clapham, het oudste hospice van het Verenigd Koninkrijk.

De Britse koning (76) werd in het afgelopen jaar gediagnosticeerd met een niet nader gespecificeerde vorm van kanker, waarvoor hij nog steeds wordt behandeld. Artsen ontdekten de ziekte tijdens onderzoeken na een ingreep voor een vergrote prostaat.