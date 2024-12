Kinderen brengen peperkoekkasteel naar paleis van Harald en Sonja

Een peperkoekkasteel gemaakt door kinderen is woensdag naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Het eetbare kunstwerkje staat in de aanloop naar Kerstmis in het paleis van koning Harald en koningin Sonja.

Op sociale media deelt het Noorse hof foto’s waarop een groep kinderen van de Fridheim-kinderopvang het kasteel van peperkoek overhandigt aan de werknemers van het paleis. De adjudant van de koning nam het kasteel in ontvangst.

Het is traditie dat de kinderen van de Fridheim-opvang een peperkoekkasteel maken voor de Noorse koning en koningin.