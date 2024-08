Kolff bij koning Willem-Alexander beëdigd tot CdK in Zuid-Holland

Koning Willem-Alexander heeft Wouter Kolff voor een periode van zes jaar aangesteld als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De 47-jarige Kolff werd woensdag officieel beëdigd op Paleis Noordeinde in Den Haag. De VVD’er, nu nog burgemeester van Dordrecht, volgt met ingang van 1 september Jaap Smit op als commissaris in de dichtstbevolkte provincie van Nederland.

Smit kondigde vorig najaar zijn afscheid aan. De 67-jarige CDA’er was sinds 2014 de CdK in Zuid-Holland. Smit, die met pensioen gaat, neemt eind deze week afscheid op het provinciehuis in Den Haag.

Kolff begint maandag aan zijn nieuwe baan. Hij wordt volgende week woensdag in een extra Statenvergadering geïnstalleerd. De geboren Rotterdammer, die met zijn gezin verhuist van Dordrecht naar Den Haag, ontvangt dan de voorzittershamer. De leden van Provinciale Staten droegen Kolff in mei na een selectieprocedure voor als opvolger van Smit. De minister van Binnenlandse Zaken en de koning namen die aanbeveling zoals gebruikelijk over.

Kolff was zeven jaar burgemeester van Dordrecht en daarvoor vijf jaar van Veenendaal. Eerder werkte hij als wethouder in Nieuwegein. Kolff volgde vorig jaar Hubert Bruls op als voorzitter van het Veiligheidsberaad, maar die functie legt hij nu neer. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 burgemeesters die ook voorzitter zijn van een veiligheidsregio.