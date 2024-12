Koning bezoekt afsluiting van 26 jaar munitieruiming rond Assel

Koning Willem-Alexander is op vrijdag 13 december in Apeldoorn aanwezig bij de feestelijke afsluiting van de grootschalige munitieruiming van het natuurgebied rond Assel, Hoog Soeren en Uddel. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag gemeld. De bijeenkomst vindt plaats in Theater Orpheus in Apeldoorn.

Tijdens de oorlogsjaren bevond zich in de bossen tussen Hoog Soeren en Apeldoorn een van de grootste munitiedepots van Noordwest Europa. Het munitiedepot was onder andere gelegen in Kroondomein Het Loo en bestond uit 273 munitieopslagplaatsen. Na afloop van de oorlog vernietigde de Nederlandse staat de munitie.

Tijdens die vernietiging sloeg een deel van de munitie de grond in of werd in stukken verspreid over de omgeving. Het gebied is vanaf 1998 door de gemeente Apeldoorn, Kroondomein Het Loo, het Rijksvastgoedbedrijf, de EOD en een gespecialiseerd ruimingsbedrijf grondig onderzocht en opgeschoond. In totaal werd ruim 990 hectare gesaneerd. Met het ruimen van ruim 1,3 miljoen explosieven en munitie en het afvoeren van een grote hoeveelheid schroot en asbest, zijn de bossen en heide rondom Apeldoorn weer veilig en schoon, stelt de RVD.

Kroondomein Het Loo is al ruim 340 jaar verbonden met het Huis Oranje-Nassau. Het is het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland en kenmerkt zich door een rijke cultuurhistorie, grote biologische diversiteit en mooie landschappen.