Koning bezoekt MESA+ NanoLab van de Universiteit Twente

Koning Willem-Alexander brengt op donderdag 19 december een werkbezoek aan het MESA+ NanoLab van de Universiteit Twente. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekendgemaakt. Het werkbezoek staat in het teken van geïntegreerde fotonica en de ontwikkeling van een idee, via funderend onderzoek tot een product.

De koning krijgt die dag een rondleiding door het MESA+ NanoLab. Ook gaat hij in gesprek met studenten van het ROC van Twente, hogeschool Saxion en de Universiteit Twente over de trainingen op het gebied van micro- en nanotechnologie die zij in het NanoLab volgen en over de samenwerkingen tussen de onderwijsinstellingen.

Willem-Alexander opende in 2010 het MESA+ NanoLab. Destijds was hij nog Prins van Oranje.