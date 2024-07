Koning bij herdenking MH17 tien jaar na vliegramp

Koning Willem-Alexander en premier Dick Schoof zijn woensdag bij de herdenking van de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17. De herdenking is bij het Nationaal Monument in Park Vijfhuizen bij Schiphol. Het is precies tien jaar geleden dat de ramp met een toestel van Malaysian Airlines zich voltrok.

Zo’n 1500 mensen wonen de herdenking bij: nabestaanden van de slachtoffers, diverse Nederlandse bewindspersonen en vertegenwoordigers vanuit onder meer Maleisië, Australië, het Verenigd Koninkrijk, België en Oekraïne. Uit de eerste vier landen zaten er ook mensen in het vliegtuig, onder wie de Maleisische bemanning. De plechtigheid wordt muzikaal ondersteund door het Radio Filharmonisch Orkest.

Tijdens de herdenking, die rond 14.00 uur begint, worden de namen van de 298 slachtoffers voorgelezen. Ook wordt twee minuten stilte gehouden. Het Nationaal Monument MH17, waarbij de dienst wordt gehouden, werd geopend in 2017, precies drie jaar na de vliegramp. Op het terrein werd voor elk slachtoffer een boom geplant. Na het defilé spreken de koning en de premier met nabestaanden en betrokkenen.

Ontzettend emotioneel

Vlucht MH17, die vanuit Amsterdam onderweg was naar Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 boven Oekraïne uit de lucht geschoten door pro-Russische separatisten. Alle 298 mensen aan boord, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven. In zijn podcast Door de ogen van de Koning blikte Willem-Alexander eerder al terug op de ramp. Als piloot wist hij dat de vliegtuigen met dat vluchtnummer vrijwel altijd vol zaten en dat er zonder twijfel veel Nederlanders bij betrokken waren. “Dan weet je gewoon: dit is echt fout”, herinnerde hij zich.

De koning vond de eerste ontmoeting met de nabestaanden “ontzettend emotioneel. Heel rauw ook”, vertelde hij. Twee dagen later waren hij en koningin Máxima ook bij de aankomst van de eerste kisten in Nederland. “Om dat mee te maken. Je ziet al die gezichten weer die je twee dagen daarvoor in Nieuwegein hebt gezien. De pijn, het verdriet, de ellende die je daar zag op het moment dat de eerste kisten uit het vliegtuig kwamen… ja, dat vergeet je nooit meer.”