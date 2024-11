Koning blij met aandacht collega’s voor waterstof en vergroening

Koning Willem-Alexander is blij dat ook zijn collega’s koning Frederik van Denemarken en kroonprins Haakon van Noorwegen aandacht hebben voor onderwerpen als waterstof en vergroening. Dat zei hij donderdag tegen het ANP aan het eind van zijn bezoek aan Oslo, waar hij was om te praten over de ontwikkeling van de waterstofmarkt in Noordwest-Europa.

“In zekere zin zie je natuurlijk dat de monarchieën staan voor continuïteit en stabiliteit”, aldus de koning. “We kijken dus ook naar volgende generaties in onze landen. We weten allemaal hoe belangrijk het is om de vergroening en de ontcarbonisering, het verschonen van onze industrie, mogelijk te maken in onze landen. Dat zie je dus ook terugkomen, zowel in Spanje als in Denemarken als in Noorwegen. Dus wat dat betreft, is het iets wat ons allemaal aan het hart gaat en waar we ook echt allemaal een rol in willen en kunnen spelen.”

Dit was de derde reis van de koning met dit thema. In Spanje sloot vorig jaar koning Felipe aan. Bij alle drie de royals die zich tot nu toe met de Nederlandse koning inzetten voor het thema waterstof, merkte Willem-Alexander een “groot enthousiasme” voor het onderwerp. “We zien ook het belang van samenwerking, met name in Europa. Zeker omdat we minder afhankelijk moeten zijn van energiebronnen en leveranciers van buiten Europa”, vindt Willem-Alexander. “We moeten als Europa meer op onszelf gaan staan, zeker in de geopolitieke situatie waarin we nu zitten. En we moeten misschien wat meer die robuustheid van onze energievoorziening naar de toekomst samen in Europa opbouwen.”