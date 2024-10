Koning brengt bezoek aan fregat voor de kust van Schotland

Koning Willem-Alexander brengt woensdag een bezoek aan Zr.Ms. Van Amstel, een 122 meter lange fregat dat gespecialiseerd is in het monitoren van vijandelijke schepen en onderzeebootbestrijding. Dat hebben de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en het ministerie van Defensie woensdag bekendgemaakt. Het zogenoemde ‘multipurposefregat’, zoals Defensie het schip noemt, ligt op dit moment in de Minch, een zeestraat ten noordwesten van Schotland.

Een woordvoerder van Defensie laat weten dat nog niet duidelijk is hoe de koning het marineschip zal betreden. “Dit hangt af van de weersomstandigheden”, meldt hij. Uit gegevens van de Britse meteorologische dienst Met Office blijkt dat het uiterste noorden en het westen van Schotland woensdag te maken hebben met dikke bewolking en regen. Daarbij is het ook winderig, bij een maximumtemperatuur van 13 graden.

Willem-Alexander krijgt aan boord een toelichting op de rol van het schip binnen de NAVO. Aansluitend bezoekt de koning de commandocentrale waar hij een oefening bijwoont. Ook praat hij met de bemanning en woont een brandstofuitwisseling met andere fregatten bij.

Zr.Ms. Van Amstel is een van de twee Nederlandse fregatten waarmee de marine momenteel actief is bij de Standing NATO Maritime Group 1, een van de vier zogenoemde ‘maritieme reactiemachten’ van de NAVO. Het schip, dat een 160-koppige bemanning heeft, is een aantal maanden actief voor de NAVO. SNMG1 bestaat uit oorlogsschepen van verschillende NAVO-landen. Het vlootverband opereert in de Noordzee, Oostzee en Atlantische Oceaan. De Van Amstel is door de unieke lagefrequentiesonar aan boord bij uitstek geschikt voor onderzeebootbestrijding.