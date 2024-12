Koning Charles bedankt zijn dokters in kersttoespraak

De Britse koning Charles heeft zijn dank uitgesproken voor de dokters en verpleegkundigen die dit jaar voor hem en prinses Catherine hebben gezorgd. Dat deed de Britse monarch in zijn kersttoespraak die woensdag werd uitgezonden.

“We krijgen allemaal op een bepaald moment in ons leven te maken met lijden, geestelijk of lichamelijk”, zei Charles. “Vanuit persoonlijk oogpunt wil ik mijn speciale, oprechte dank uitspreken aan de onbaatzuchtige artsen die dit jaar mij en andere leden van mijn familie hebben gesteund”, vervolgde de koning. Zowel bij Charles als prinses Catherine werd dit jaar kanker vastgesteld. “Ik ben ook iedereen zeer dankbaar die zijn medeleven heeft betuigd”, voegde de koning eraan toe.

Charles en Catherine hebben hun werk inmiddels geleidelijk weer hervat. Catherine maakte eerder dit jaar bekend dat haar chemotherapie is afgerond. De behandeling van Charles gaat volgend jaar verder.

De koning stond in zijn toespraak ook stil bij de oorlogen in de wereld. “Op deze kerstdag kunnen we niet anders dan denken aan de mensen voor wie de verwoestende gevolgen van conflicten in het Midden-Oosten, in Midden-Europa, in Afrika en elders, een dagelijkse bedreiging vormen voor het leven”, zei hij.