Koning Charles bezoekt gemeenschapscentrum in Schotland

Koning Charles heeft donderdag in het Schotse Alloa een bezoek gebracht aan The Gate, een gemeenschapscentrum dat sinds 2011 steun, praktische hulp en een veilige omgeving biedt aan mensen die dakloos zijn of leven in voedselonzekerheid. Op Instagram deelde het Britse hof foto’s van zijn bezoek.

De koning droeg voor de gelegenheid een kilt, zoals hij altijd doet bij bezoeken aan Schotland. Op de foto’s is onder meer te zien hoe Charles lachend met vrijwilligers en personeelsleden van The Gate sprak. Zij hadden diverse baksels gemaakt die voor de koning waren uitgestald op een hoge tafel.

Nadat hij met de vrijwilligers en personeelsleden van The Gate had gesproken, ontmoette Charles vertegenwoordigers van lokale goede doelen en vrijwilligersorganisaties die door het paleis waren beloond met een vrijwilligersprijs. Het ging onder meer om organisaties als Forth Valley Welcome, dat onderdak biedt aan vluchtelingen, en Homestart Clackmannanshire, dat hulp biedt aan families met jonge kinderen. Charles bracht vervolgens ook een bezoek aan de voedselbank.