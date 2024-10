Koning Charles bij opening speciaal aangelegde tuin in Samoa

De Britse koning Charles was vrijdag aanwezig bij de opening van een tuin in Samoa. De tuin heeft de naam King’s Garden gekregen.

De tuin is speciaal voor de komst van Charles aangelegd en heeft de vorm van een troon. In de tuin is gebruikgemaakt van inheemse koningsvarens, Engelse rozen en rode gember, de nationale bloem van Samoa.

Charles is samen met koningin Camilla in Samoa voor een staatsbezoek. Zaterdag vliegt het koningspaar terug naar het Verenigd Koninkrijk. Voor het bezoek van Charles en Camilla aan Samoa, bracht het koningspaar een bezoek aan Australië.