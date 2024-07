Koning Charles ‘diep geshockeerd’ door steekincident Southport

Koning Charles is “diep geshockeerd” door het steekincident in het Engelse Southport waarbij twee kinderen om het leven zijn gekomen. Negen andere kinderen raakten gewond. Zes van hen zijn in kritieke toestand, net als twee volwassenen.

“Mijn vrouw en ik zijn diep geshockeerd door het volstrekt afschuwelijke incident in Southport vandaag”, schrijft Charles op sociale media. “We betuigen onze innige deelneming, gebeden en diepste medeleven aan de families en dierbaren van degenen die op tragische wijze om het leven zijn gekomen en aan allen die door deze afschuwelijke aanval zijn getroffen.”

De kinderen deden in de ochtend mee aan een dansles met muziek van zangeres Taylor Swift. Een 17-jarige jongen uit de nabijgelegen plaats Banks zit vast op verdenking van moord en poging tot moord. Waarom de jongen op de kinderen begon in te steken en waarom hij binnen was, wordt nog onderzocht.