Koning Charles gearriveerd bij eerste werkbezoek sinds ziekte

Koning Charles is dinsdag aan het begin van de middag gearriveerd bij het University College Hospital Macmillan Cancer Centre in London. Het bezoek markeert het eerste werkbezoek van de 75-jarige koning sinds er in februari van dit jaar kanker bij hem werd vastgesteld.

De koning en koningin Camilla werden bij het ziekenhuis welkom geheten door enkele hoogwaardigheidsbekleders, schrijft The Independent. Op beelden van de aankomst is te zien dat zich buiten het ziekenhuis een grote groep mensen had verzameld om de koning te begroeten. Hij zwaaide lachend naar ze, is te zien op beelden van het bezoek.

Binnen in het ziekenhuis werd het koningspaar opgewacht door tientallen personeelsleden van het centrum, aldus de krant. Tijdens het bezoek zal de koning in gesprek gaan met andere kankerpatiënten en hun families. Het bezoek wordt ondersteund door het Cancer Research UK, dat koning Charles onlangs tot beschermheer benoemde.