Koning Charles grapt tijdens bezoek in Schotland over vulpennen

Koning Charles heeft woensdag een bezoek gebracht aan het Schotse dorp Forsinard. Bij het ondertekenen van het gastenboek maakte Charles een grapje over een inmiddels beroemd akkefietje met een vulpen. “Ik hoop dat mijn pen werkt. Normaal gesproken is dat niet zo”, grapte de koning.

In 2022 gingen beelden van een gefrustreerde Charles de wereld over toen hij het aan de stok kreeg met zijn vulpen. De koning moest enkele dagen nadat hij de troon had bestegen een document ondertekenen. Hij schreef niet alleen de verkeerde datum op, ook begon de pen te lekken. “Ik haat dit rotding”, zei een gepikeerde Charles toen.

Charles bezocht Forsinard woensdag omdat sinds kort het moerasgebied Flow Country is opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO.