Koning Charles kent Dame Shirley Bassey hoge ridderorde toe

De Britse koning Charles heeft zangeres Shirley Bassey een van de hoogste en meest exclusieve ridderordes van het Verenigd Koninkrijk toegekend. De 87-jarige Dame mag zichzelf vanaf dinsdag een Companion of Honour noemen, melden Britse media.

Deze orde wordt alleen toegekend aan mensen die over een lange periode een belangrijke bijdrage aan kunst, wetenschap of geneeskunde hebben geleverd. Er zijn iets meer dan zestig mensen die deze onderscheiding hebben gekregen, onder wie Maggie Smith, Desmond Tutu, Stephen Hawking, Ian McEwan en Anna Wintour. Charles bood de onderscheiding aan tijdens een ceremonie in Windsor Castle.

“Als meisje dat opgroeide in Tiger Bay in Cardiff, droomde ik er van om de wereld rond te reizen”, zei Bassey volgens BBC na afloop. “Ik had nooit durven dromen dat mijn stem mij zou brengen waar ik nu ben.”

Bassey treedt al meer dan zeventig jaar op. De Britse ster is de enige zangeres die driemaal een titelsong voor een James Bond-film zong: Goldfinger (1963), Diamonds are Forever (1971) en Moonraker (1979). Verder had zij grote hits met nummers als This is my Life en Big Spender. De Royal Mint eerde de artieste vorig jaar zelfs met haar eigen munt. Het was de eerste keer dat deze eer te beurt viel aan een zangeres.