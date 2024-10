Koning Charles lanceert Australische tak van eigen goede doel

Koning Charles heeft tijdens zijn bezoek aan Australië de Australische tak van zijn liefdadigheidsinstelling The King’s Foundation gelanceerd. The King’s Foundation Australia is een uitbreiding van de Britse afdeling, opgericht in 1990 als The Prince’s Foundation.

Het eerste project van The King’s Foundation Australia is de restauratie van Hillview Estate in New South Wales, een historisch landgoed dat op de Werelderfgoedlijst staat. De stichting wil er een cultureel centrum van maken, waar ook trainingen in traditionele en historische ambachten worden gegeven.

The King’s Foundation, opgericht door koning Charles, is een educatieve liefdadigheidsinstelling die onderwijs- en trainingsprogramma’s aanbiedt op het gebied van kunst en ambachtelijke vaardigheden, architectuur en design, wetenschap, techniek, tuinbouw, welzijn en gastvrijheid.