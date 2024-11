Koning Charles leeft mee met Spanje om overstromingen

De Britse koning Charles heeft zaterdag laten weten mee te leven met de slachtoffers in Spanje om de overstromingen bij Valencia. Hij heeft koning Felipe een bericht gestuurd met “mijn oprechte medeleven” vanwege de inmiddels meer dan tweehonderd doden.

Charles meldt dat hij en koningin Camilla “kapot waren toen we hoorden over de vernielingen en wanhoop als gevolg van de catastrofale overstromingen. Veel mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben sterke, persoonlijke banden met Spanje. Onze landen zijn met elkaar verbonden omdat we zoveel gemeen hebben.”

De 75-jarige vorst schrijft ook dat “onze gedachten, gebeden en medeleven gaan naar iedereen die geliefden of hun huis zijn verloren tijdens deze vreselijke week”. De Spaanse koning Felipe bezoekt dit weekend het rampgebied.