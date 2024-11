Koning Charles ontmoet Elton John en lacht om Trump-grapjes

Koning Charles is vrijdagavond zonder zijn vrouw koningin Camilla naar de Royal Variety Performance in de Royal Albert Hall in Londen gegaan. De Britse vorst wist zich desondanks prima te vermaken op de jaarlijkse gala-avond. Hij had vooraf onder meer een ontmoeting met zanger Elton John en lachte om de grappen van komiek Matt Forde, meldt The Telegraph.

Volgens de krant leek Charles geamuseerd toen hij lachte om een Trump-imitatie van Forde. De komiek haalde onder meer de zeer omstreden bewering van de aankomende Amerikaanse president aan dat Haïtiaanse migranten katten en honden zouden eten. Forde waarschuwde de koning vervolgens met de stem van Trump: “Uwe Majesteit koning Charles, u bent vernoemd naar een spaniël – wees voorzichtig, ze zullen u levend opeten.”

Camilla zou eigenlijk ook naar het gala komen maar bleef op doktersadvies thuis. Ze kampt nog met de gevolgen van een luchtweginfectie waar ze vorige week al last van had.

Het was de eerste keer dat Charles de Royal Variety Performance bijwoonde in zijn functie als beschermheer van de Royal Variety Charity, een rol die hij eerder dit jaar op zich nam. Charles’ moeder koningin Elizabeth bekleedde de functie eerder.