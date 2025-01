Koning Charles ontmoet Holocaustoverlevenden in Krakau

De Britse koning Charles heeft maandag een centrum voor de Joodse gemeenschap in de Poolse stad Krakau bezocht. Tijdens zijn bezoek ontmoette de koning overlevenden van de Holocaust en gaf hij een toespraak.

“Nu het aantal overlevenden van de Holocaust met het verstrijken van de tijd afneemt, rust de verantwoordelijkheid van het herdenken op onze schouders”, zei de Britse koning onder meer. “De herinnering aan het verleden blijft een belangrijke taak.”

De koning hoorde tijdens het bezoek aan het Jewish Community Centre van vrijwilligers over het werk van het centrum. Charles steunde zelf de oprichting van het centrum en verrichtte in 2008 de openingshandeling.

Charles is in Polen voor de herdenking van de bevrijding van het voormalige Duitse concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Het is dit jaar tachtig jaar geleden dat het kamp bevrijd werd. Die herdenking vindt later op de dag plaats.