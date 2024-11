Koning Charles ontvangt koning van Bahrein in Windsor Castle

De Britse koning Charles heeft Hamad bin Isa Al Khalifa, de koning van Bahrein, ontvangen in Windsor Castle. De ontmoeting vond maandag plaats, deelt het Britse hof dinsdag. De reden voor het bezoek van Hamad is dat hij zijn 25-jarig jubileum viert als leider van zijn land.

Hamad werd uitgenodigd voor een diner in het kasteel. Ook bracht hij een bezoek aan St George’s Chapel, waar hij zijn respect betuigde aan de overleden koningin Elizabeth.

Sinds 2002 is Hamad de koning van Bahrein. Daarvoor was hij van 1999 tot 2002 al emir van zijn land. Hij is een lid van de soennitische familie Al Khalifa.