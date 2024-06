Koning Charles praat met David Beckham over voetbal

Koning Charles en David Beckham hebben dinsdagavond tijdens een ontmoeting in Londen gesproken over voetbal. Volgens Britse media sprak Charles met de oud-voetballer onder meer over de kansen van het Engelse voetbalteam op het EK voetbal in Duitsland, dat vrijdag begint.

Volgens Sky News vroeg Charles de voormalig aanvoerder van het Engelse voetbalelftal naar de nederlaag van Engeland in de oefenwedstrijd tegen IJsland. Beckham stelde dat er niet te veel gezocht moet worden achter de verloren partij. De koning antwoordde daarop instemmend. “Het maakt niet echt uit toch? Het was maar een warming-up”, zei Charles. “Je wil niet in het begin al alles geven”, vervolgde de koning. Beckham verzekerde daarop dat “we klaar zullen zijn. Gareth zal er klaar voor zijn”, verwees hij naar de Engelse bondscoach Gareth Southgate.

De ontmoeting vond plaats in het kader van een prijsuitreiking van The King’s Foundation, de liefdadigheidsinstelling van koning Charles. Beckham werd recent benoemd tot ambassadeur van de stichting. Bij het evenement waren nog meer beroemdheden aanwezig, zoals zanger Rod Stewart, actrice Sienna Miller en model Naomi Campbell.