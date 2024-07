Koning Charles praat met Idris Elba over liefdadigheidswerk

Koning Charles krijgt vrijdagmiddag in St. James Palace in Londen bezoek van acteur Idris Elba. Buckingham Palace laat in een aankondiging weten dat de koning en de Luther-acteur onder meer gaan praten over het werk van Charles’ liefdadigheidsinstelling, The King’s Trust. Elba ontving als tiener een subsidie van – toen nog – The Prince’s Trust om een opleiding te volgen aan het National Youth Music Theatre.

Charles en Elba gaan bespreken hoe de organisatie van de koning jongeren ondersteunt en initiatieven ontwikkelt om geweld onder jongeren in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken. Ook komt de samenwerking tussen The King’s Trust International en de Elba Hope Foundation in Sierra Leone aan de orde, aldus het paleis. Met de Elba Hope Foundation ondersteunen Elba en zijn vrouw Sabrina onder meer projecten rond onderwijs en duurzame ontwikkeling in verschillende Afrikaanse landen.

Als afsluiting van de middag nemen Charles en Elba deel aan een rondetafelgesprek met jongeren en jongerenorganisaties. Zij gaan met de koning en zijn gast in gesprek over hun ervaringen met de initiatieven van The King’s Trust en het belang van het bieden van positieve kansen aan jongeren die zijn getroffen door jeugdgeweld in het Verenigd Koninkrijk. Eerder maakten The King’s Trust en de Elba Hope Foundation al bekend samen te werken aan het Creative Futures-initiatief. Daarmee hopen zij jongeren via de kunst te inspireren voor banen in de creatieve industrie.

Aan het einde van de sessie voegen de koning en Elba zich bij de jongeren voor een groepsfoto.