Koning Charles roept op D-day nooit te vergeten

Koning Charles heeft woensdag in Portsmouth de herdenking van D-day bijgewoond. De koning benadrukte in zijn toespraak het belang van D-day en stelde dat we dit nooit mogen vergeten.

“Laten we onszelf opnieuw verplichten om degenen die die dag dienden altijd te herinneren, te koesteren en te eren”, zei koning Charles. “Want we staan allemaal voor altijd bij hen in het krijt.” Het aanwezige publiek gaf de koning na afloop een luid applaus.

Prins William sprak tijdens het evenement ook een eerbetuiging uit aan de mensen die op D-day “vochten tegen tirannie”. Bij de herdenking waren politieke figuren als premier Rishi Sunak, Labour-leider Keir Starmer en minister David Cameron aanwezig. Actrice Helen Mirren was gastvrouw van het evenement.

Het is dit jaar tachtig jaar geleden dat de geallieerde troepen op 6 juni landden op de stranden van Normandië in Frankrijk. Ook donderdag zijn leden van de Britse koninklijke familie aanwezig bij herdenkingsceremonies voor D-day. Charles en Camilla wonen in Ver-sur-Mer het herdenkingsevenement van het ministerie van Defensie en de Royal British Legion bij. William gaat naar de grote bijeenkomst op Omaha Beach.