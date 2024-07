Koning Charles schreef na aanslag brief aan Donald Trump

De Britse koning Charles heeft de Amerikaanse oud-president Donald Trump een brief geschreven na de aanslag op zijn leven. De Republikeinse presidentskandidaat raakte zaterdagavond gewond nadat hij werd beschoten.

Buckingham Palace bevestigt aan de BBC dat Charles privé een boodschap heeft geschreven aan Trump. De Britse ambassade in Washington heeft de boodschap overgebracht.

De inhoud van de brief is niet openbaar gemaakt. Volgens de BBC komt het sentiment van de brief overeen met de boodschap die de Britse premier Keir Starmer eerder stuurde. “Ik ben van streek door de schokkende gebeurtenissen tijdens de bijeenkomst van president Trump en we sturen hem en zijn familie onze beste wensen”, stelde Starmer in zijn bericht op X.