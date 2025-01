Koning Charles stopt brief in tijdcapsule

De Britse koning Charles is woensdag in Schotland. De monarch trapte in Dumfries House in Ayrshire de festiviteiten af voor het 35-jarig bestaan van The King’s Foundation, de liefdadigheidsorganisatie van koning Charles.

Charles plaatste bij de gelegenheid een brief en het eerste voorwerp in een tijdcapsule. Hij deed dat onder toeziend oog van zanger Rod Stewart en diens vrouw, model Penny Lancaster. Dinsdag werd bekend dat zij ambassadeurs zijn geworden van de liefdadigheidsorganisatie van Charles.

The King’s Foundation verzamelt dit jaar verschillende voorwerpen voor de tijdcapsule. Als de verzameling compleet is, wordt de tijdcapsule begraven op het landgoed Dumfries House en over honderd jaar geopend.