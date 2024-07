Koning Charles uit waardering voor operavoorstelling in brief

De Britse koning Charles heeft een brief geschreven naar het Birmingham Royal Conservatoire om zijn waardering uit te spreken voor de voorstelling van de opera Der fliegende Holländer van Richard Wagner. De brief is gedeeld door zowel het conservatorium als het Britse hof.

“Ik was heel blij toen ik hoorde dat Wagners Flying Dutchman in het Birmingham Royal Conservatoire werd geproduceerd”, aldus Charles, die zegt een Wagner-liefhebber te zijn. De Britse monarch schrijft dat hij vooral “blij” is om te zien dat een nieuw publiek kan genieten van Wagners werk. “Ik weet dat dit van zoveel mensen enorm veel moeite zal hebben gekost, en daarom wilde ik iedereen die bij deze productie betrokken was feliciteren en jullie het allerbeste wensen voor een succesvolle run”, aldus Charles.

Het conservatorium zegt “verheugd” te zijn dat Byron Jackson, de artistiek directeur, “is geëerd met een brief” van Charles. “Een brief waarin hij de gehele cast en crew van The Flying Dutchman feliciteert voor hun uitstekende optreden op het Birmingham Conservatoire.”