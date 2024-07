Koning Charles vraagt Southgate om hoofd nu niet te laten hangen

Koning Charles heeft de Engelse bondscoach aangespoord om het hoofd niet te laten hangen na de verloren EK-finale tegen Spanje. Hij deed dat namens zijn vrouw en de rest van de koninklijke familie in een persoonlijk bericht aan Gareth Southgate, gepubliceerd op de socialemediakanalen van de Britse koninklijke familie.

“Hoewel de overwinning u ontgaan is, dringen mijn vrouw en ik, samen met mijn hele familie, er bij u en uw staf op aan uw hoofd niet te laten hangen”, schrijft Charles. “Iedereen die aan sportactiviteiten op welk niveau dan ook heeft deelgenomen, weet hoe hopeloos zo’n resultaat kan voelen als de prijs zo dichtbij is, en zal samen met mij oprechte sympathie betuigen. Ook al feliciteren we Spanje.”

De koning beschrijft het bereiken van de finale van het Europees kampioenschap als “op zichzelf een geweldige prestatie” en “één die de nationale trots meebrengt.” De koning ondertekent de brief met “CharlesR”.

De Engelsen verloren de EK-finale zondag met 2-1 van Spanje. Namens de Britse koninklijke familie was prins William op de tribune aanwezig. Hij had zijn zoont, prins George, meegenomen