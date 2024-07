Koning Charles wenst slachtoffers orkaan Beryl veel sterkte

Koning Charles en de Britse koninklijke familie zijn “diepbedroefd” door de verwoesting die orkaan Beryl heeft aangericht in het Caribisch gebied. De vorst wenst de vrienden en families van de mensen die “zo wreed om het leven zijn gekomen” veel sterkte. Een deel van de Caraïben behoort tot het Britse gemenebest.

Charles is onder de indruk van de “veerkracht en solidariteit” die hij heeft gezien. Dat is volgens hem iets “waarop maar al te vaak een beroep is gedaan”

De koning bedankt alle hulpdiensten en vrijwilligers die helpen met de “reddings- en herstelinspanningen”.